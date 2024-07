Transgraniczne projekty pozwalają na realizację wielu ciekawych pomysłów. Gminy z pogranicza czerpią środki z programów Interreg

Gmina Sękowa leżąca w południowej części powiatu gorlickiego jest świetnym przykładem korzyści wspólnych działań. Na przestrzeni ostatnich lat udało się tu pozyskać spore środki unijne. Świetnym tego przykładem jest choćby projekt w którym uczestniczyła Sękowa, Stropkov, Bobowa i Nižná Polianka. Jego bardzo widoczny jego efekt to powstanie w tej gminie parku rekreacyjnego, ścieżki rowerowej łącząca obiekty UNESCO oraz aplikacja mobilna.

- Nie ma wątpliwości, że realizacja tych projektów stanowi nasz wspólny sukces - mówi Małgorzata Małuch, wójt gminy Sękowa. - To osiągnięcie nie byłoby możliwe bez silnego partnerstwa. Dlatego pragnę serdecznie podziękować Partnerom z Polski i Słowacji za możliwość uczestniczenia we wspólnych inicjatywach. Szczególne wyrazy uznania kieruję do Gminy Nižná Polianka, naszego głównego partnera, z którym bezpośrednio graniczymy i realizujemy wspólne projekty - dodaje.