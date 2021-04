Trener Limanovii Piotr Kapusta: Oby normalność została na dłużej

Zapewne ta przymusowa pauza odbije się na formie zawodników. W pewnym sensie jest to niewiadoma. Przeżywaliśmy już podobną sytuację rok temu. Wówczas jednak nie powróciliśmy do gry. Teraz czekaliśmy na zielone światło, by wrócić na te zielone boiska i doczekaliśmy się, wszystko na to wskazuje. Czas na analizę naszej gry, tego jaką formę prezentowaliśmy po tych zawirowaniach, przyjdzie po zakończeniu sezonu. Będziemy wówczas mądrzejsi.

Wierzy Pan w to, że sezon jednak zostanie dograny do końca?

Na pewno wszyscy byśmy tego bardzo chcieli, nie tylko w Limanovii. Aczkolwiek będzie to niesamowite wyzwanie przede wszystkim dla zawodników. Gdyby było aż tyle grania, to moi podopieczni zaliczyliby plus minus jakieś trzydzieści spotkań, wliczając mecze pucharowe czy wcześniejsze potyczki sparingowe. W skrócie byłoby multum meczów. Rywalizując w systemie środa-sobota pojawią się kontuzje, kartki. Do tego dojdą też zapewne problemy z pracą, przecież czwartoligowcy, by zarobić na życie muszą do niej chodzić. To może być problem, jest wiele takich aspektów, które można by jeszcze wymienić. Oczywiście dopasujemy się do tego, jakie będą decyzje, ale kluczową rolę i tak odegra zapewne czynnik ludzki. Będzie ciekawie.