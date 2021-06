Trener Limanovii Piotr Kapusta: Przeważaliśmy, ale przegrywaliśmy

Panie trenerze, sezon 2020/2021 już za nami. Wy uplasowaliście się ostatecznie na siódmym miejscu, co biorąc pod uwagę zapowiedzi przed tą kampanią, można uznać za spore rozczarowanie. Prezes MKS Janusz Bugajski mówił wprost, że celem zespołu jest awans do baraży o trzecią ligę…

Zgadza się, rok temu za cel postawiliśmy sobie awans. Po pierwszej części sezonu wykonaliśmy bardzo dobrą pracę, mając punkt straty do lidera. W przerwie między rundami nasza kadra została osłabiona, co utrudniło nam racjonalne dążenie do realizacji naszych planów. Szkoda, ponieważ jako trener nie miałem na to wpływu. Dzisiaj można powiedzieć, że byli to zawodnicy, których na pewno zabrakło w tej rundzie. Siódme miejsce jest lokatą zwieńczającą cały sezon. Jako drużyna byliśmy dobrze zorganizowani, funkcjonowaliśmy na boisku w sposób kompletny. Motorycznie wyglądaliśmy bardzo dobrze, patrząc przez pryzmat wąskiej kadry, intensywności gry i specyficznej rundy. Jesteśmy w tabeli za drużynami, które organizacyjnie, jakościowo-indywidualnie są w obecnej chwili przed nami więc uważam, że jesteśmy w miejscu, które powinniśmy docenić i nieco bardziej z pokorą spojrzeć w przyszłość. Patrząc przez pryzmat bardzo młodej drużyny jaką dysponujemy jest to kapitalny materiał, doświadczenie na przyszłość, które poprzez odpowiednie zarządzenie może tylko zaprocentować. Pod względem sportowym wykonaliśmy duży krok wprzód więc jest to na pewno dobry sezon.