Trener Sandecji: Usiądziemy na spokojnie z prezesem i będziemy rozmawiać

- W pierwszej kolejności chciałbym podziękować swoim piłkarzom za ten cały sezon. Wykonali dużą pracę. Cieszymy się z tego, że utrzymaliśmy się w pierwszej lidze – powiedział trener Dariusz Dudek po meczu w Łęcznej (cyt. za Sandecja.pl).

- Dzisiaj jest taki dzień, w którym trzeba to wszystko podsumować, rozliczyć. Myślę, że przyszły sezon będzie zdecydowanie trudniejszy. Z ligi spadną już bowiem trzy zespoły, nie będzie tak łatwo o utrzymanie – zauważył szkoleniowiec.

- Musimy zastanowić się nad tym, co chcemy zrobić w przyszłym sezonie, ten sezon był łatwiejszy.

- Myślę, że Pro Junior System, w którym odgrywamy znaczącą rolę to fajna rzecz, bo prawdopodobnie skończymy tę klasyfikację na drugim miejscu. To jest plus, wprowadziliśmy dużo młodzieży, utrzymaliśmy się w miarę szybko.

- To była udana runda dla naszego klubu, naszego zespołu, ale jeżeli dzisiaj kończymy, to na pewno musimy zastanowić się też czego chcemy i o co będziemy grać w tym przyszłym sezonie.