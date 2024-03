Trzebinia. Jaka przyszłość czeka Elektrownię Siersza? Nieuniknione przekształcenie w spalarnię odpadów? Powołany zostanie "okrągły stół"

Pikieta w obronie Elektrowni Siersza

230 pracowników Elektrowni Siersza i kolejnych 200 osób zatrudnionych w firmach współpracujących z zakładem może stracić pracę. Elektrownia to nie tylko prąd, ale także ciepło dostarczane do części Trzebini oraz wpływy do budżetu gminy z tytułu podatków. Organizacje związkowe wysłały już pisma do premiera Donalda Tuska, ministerstw i polityków ws. przyszłości elektrowni. We wtorek (19 marca) zorganizowana została pikieta pod budynkiem Rady Miejskiej w Trzebini. Nie brakowało ostrych haseł m.in. "Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz".