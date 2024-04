Kandydaci na prezydenta Krakowa przepraszają wyborców PiS za swoje niestosowne wypowiedzi z przeszłości

Pytanie o głosy prawicy

"To jest niestosowny język"

Natomiast Aleksander Miszalski odniósł się do zdjęcia z 2023 r., na którym pozuje z narysowanymi na czole ośmioma gwiazdkami. "To hasło nie było nigdy skierowane przeciwko wyborcom PiS-u, to hasło było skierowane przeciwko politykom PiS-u. Tym, którzy rozkradali nasze państwo, tym, którzy wprowadzali prawo drakońskie dla kobiet" – tłumaczył Miszalski. "Uważam, że to jest niestosowny język, dlatego za to przepraszam. Natomiast jeżeli chodzi o protest, który młodzi ludzie formułowali wobec polityków PiS-u, to go w pełni wspieram" – dodał.