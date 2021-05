Trzebinia. Janusz Szczęśniak otrzymał Hetmana za całokształt szachowej działalności

Janusz Szczęśniak otrzymał Hetmana za całokształt szachowej działalności

"Hetmany" to nagrody przyznawane za największe sukcesy i zasługi dla środowiska szachowego w Polsce. Przyznawane są za wyniki sportowe, osiągnięcia w działalności szachowej, a także wieloletni wkład w rozwój i popularyzację szachów. Gala wręczenia "Hetmanów" odbyła się podczas inauguracji indywidualnych mistrzostw Polski w Bydgoszczy. Nagrodę za całokształt działalności otrzymał Janusz Szczęśniak.

To najbardziej prestiżowe wyróżnienia, o których mówi się polskie oscary szachowe. Bardzo się cieszę z tej nagrody, gdyż szachy zawsze były moją wielką pasją i miłością. Ta nagroda to dla mnie motywacja do dalszej pracy

- podkreśla Janusz Szczęśniak.

Kapitała konkursu doceniła Janusza Szczęśniaka za wybitne osiągnięcia organizacyjne. Był on szefem mistrzostw Polski kobiet i mężczyzn do lat 20, które w latach 1998-1999 oraz 2001-2002 organizowane były w Trzebini. Za organizację zawodów w 1999 roku odebrał w 2000 roku "Hetmana". Uznano, że była to najlepsze impreza szachowa w Polsce. Janusz Szczęśniak był także dyrektorem finału indywidualnych mistrzostw Polski kobiet w 2006 oraz mistrzostw Polski szkół podstawowych, gimnazjów i liceów w latach 2001-2007.