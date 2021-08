Trzebinia. Ula Fryzka, Marek Piekarczyk, Jerzy Styczyński i Wojciech Hoffmann na jednej scenie w koncercie dla Jasia Kozuba Monika Pawłowska

Jeśli nie macie planów na czwartkowy wieczór (26 sierpnia 2021 r.), koniecznie przyjdźcie do Dworku Zieleniewskich w Trzebini (pow. chrzanowski), a jeżeli już coś zaplanowaliście na ten dzień to po prostu zmieńcie je, bo warto. O godz. 18 rozpocznie się wyjątkowy koncert dla Jasia Kozuba z Chrzanowa, który walczy z SMA. Na scenie pojawią się same gwiazdy.