Chrzanów, Lublin. Janek Kozub jest już po badaniach w szpitalu w Lublinie. Minuty dzielą go od podania leku, który powstrzyma SMA [ZDJĘCIA]

Janek Kozub przed terapią genową, we wtorek 31 sierpnia, razem z rodzicami ruszył na badania do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. To właśnie w nim, 29 kwietnia 2020 r., po raz pierwszy w Polsce, podano Kacperkowi Borucie, niespełna 2-letniemu chłopczykowi choremu na SMA, lek terapii genowej Zolgensma. Chłopiec czuje się dobrze.