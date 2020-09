Trzy serialowe nowości tej jesieni w stacji TVN - "Usta usta", "BrzydUla" i "Królestwo kobiet"

Głównych bohaterów, mimo wielu różnic, łączy prawdziwa przyjaźń. Choć życie każdego poszło w innym kierunku, są zgraną paczką, rozumieją się w pół słowa, potrafią razem śmiać się i wspierać kiedy trzeba. Iza i Piotrek, pomimo że mają za sobą wiele wzlotów i upadków, wciąż są razem. Z kolei Agnieszka i Krzysztof nawet po rozwodzie pozostają w bliskich stosunkach. Po latach pracy w USA Adam powraca do Warszawy, aby poinformować przyjaciół, że czternaście lat po śmierci swojej ukochanej żony Julii, planuje ślub ze znacznie młodszą od siebie Sarą. Nie wszyscy będą jednak tak podekscytowani jak on.

Emisja pierwszego z nich rozpocznie się już 6 września o godz. 21.30. „Usta usta” stanowią polską wersję brytyjskiego cyklu „Cold Feet”, który był realizowany przez tamtejszą stację ITV w latach 1997 – 2003 i w 2016 roku, na przestrzeni aż dziewięciu sezonów. Stacja TVN podjęła się stworzenia własnej wariacji serialu w 2010 roku. Zrealizowane przez nią trzy sezony „Usta usta” cieszyły się sporym powodzeniem, lecz serial został zawieszony. Po dziewięciu latach przerwy wraca na antenę z czwartym sezonem. Jego akcja rozgrywa się czternaście lat później w stosunku do wydarzeń z trzeciego sezonu.

W rolach głównych zobaczymy niemal wszystkich aktorów z poprzednich sezonów: Pawła Wilczaka, Sonię Bohosiewicz, Wojciecha Mecwaldowskiego, Magdalenę Popławską i Marcina Perchucia. Zabraknie tylko Magdaleny Różczki, ponieważ jej bohaterka zmarła w poprzedniej serii. Na ekranie pojawią się również: Magdalena Walach, Anna Czartoryska-Niemczycka, Piotr Grabowski, Roman Frankl i Zygmunt Malanowicz.

Wielkie poruszenie w internecie wywołała wiosną tego roku informacja, że ruszają zdjęcia do kolejnych przygód bohaterki serialu „BrzydUla”. Po raz pierwszy widzowie TVN spotkali się z nią w 2008 roku, kiedy stacja kupiła prawa do realizacji polskiej wersji kolumbijskiej telenoweli „You Soy Betty, La Fea”. Opowiadała ona losach niezbyt urodziwej dziewczyny, która z czasem zamienia się w piękną kobietę. Główną rolę grała Julia Kamińska, dla której serial stał się trampoliną do dalszej kariery.