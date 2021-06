Trzy życzenia do złotej rybki - Felieton Krystyna Trzupek Krystyna Trzupek

Na skraju wsi, za zrujnowanym starym młynem mieszkała pewna babuleńka. Czoło miała poorane od zmarszczek, chustkę związaną pod brodą i spódnicę w kwiaty. Uprawiała na grządkach truskawki, które sprzedawała na drodze prowadzącej do miasta. Ludzie garnęli się do niej, by o życiu posłuchać, poradzić się. Staruszka zawsze rada była każdemu i dobrym słowem się podzieliła i często mówiła: Co mnie wam radzić? Szkół żadnych nie mam, wiedzy akademickiej nie zdobyłam, cóż ja tam mogę wiedzieć…