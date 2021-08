Tu gdzie śpiewał Jan Kiepura. Piąty dzień 54. Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju Agnieszka Malatyńska-Stankiewicz

Publiczność zgromadzona wczoraj 11 sierpnia wieczorem w Pijalni Głównej w Krynicy-Zdroju dwa razy wstawała z miejsc, by brawami podziękować artystom. Szczególne brawa należały się doskonałej Orkiestrze Kameralnej Filharmonii Śląskiej w Katowicach pod kierunkiem Wiktora Bockmanna i świetnie śpiewającej młodej sopranistce Agnieszce Grabowskiej. Ale największe brawa otrzymał Michael Kleitman, gwiazda tego wieczoru. Publiczność doceniła, że ten uznany tenor, mimo niedyspozycji głosu, nie chcąc odwołać koncertu by nie sprawić zawodu słuchaczom, zaśpiewał w ramach 54. Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju. Długimi brawami publiczność dziękowała za to artyście, zdając sobie jednocześnie sprawę, że aby usłyszeć w pełnej okazałości ten „złoty głos Europy” przyjdzie poczekać rok.