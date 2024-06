Tu parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Zobacz najlepsze memy znad polskiego morza. Pękniesz ze śmiechu! Wakacyjny sezon 2024 startuje! Dominik Berneński

Parawaning level hard. Janusz i Grażyna na plaży. Niektóre pomysły są ciężkie do wytłumaczenia. Można tylko płakać ze śmiechu. Kliknij w galerię zdjęć i zobacz najlepsze wakacyjne MEMy! Zobacz galerię (45 zdjęć)

W Polsce pojawiły się pierwsze upały, rozpoczęły się wakacje, a wraz z nimi inwazja inwazja prawdziwych Januszy na bałtyckie plaże. Wielkie parawany zasłaniające widok na morze? Skóra z dzika na piasku? To jeszcze nic! Grażyna z Januszem na wakacjach potrafią wymyśleć takie rzeczy, które największym filozofom się nie śniły. Oto najśmieszniejsze i najdziwniejsze zachowania Polaków na plaży, gdzie parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Przejdź do galerii i zobacz najlepsze MEMY znad polskiego morza. Tego najwięksi komicy by nie wymyślili. Gwarantujemy - uśmiejesz się do łez!