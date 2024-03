Tuńczyk – dlaczego warto go jeść? Czy tuńczyk jest zdrowy? Przepisy z tuńczykiem w roli głównej

Waży przeciętnie 200 kg, jest ważnym składnikiem sushi i sashimi. Tuńczyk, bo o nim mowa, to drapieżnik, którego da się lubić! Jego mięso cechuje się dość ciemną barwą: od różowej aż po fioletową. Steki, tuszki, ale przede wszystkim tuńczyk w puszce stał się ulubieńcem smakoszy w naszym kraju. Zawsze pod ręką w większości polskich kuchni, bo mamy już swoje ulubione potrawy z dodatkiem tej ryby: sałatki, makarony, pasty, tarty. Zobacz, czy warto jeść tuńczyka! Polecamy również przepisy z tuńczykiem w roli głównej: kremowy mus z tuńczyka, makaron z tuńczykiem i cytrynowym porem, tuńczykową sałatkę meksykańską i tuńczyka na pomarańczach z czerwoną cebulą i ziemniakami.

Tuńczyk - oto drapieżnik, którego da się lubić. Co więcej, jego wielbicieli na całym świecie nie brakuje, a szefowie kuchni w najróżniejszych zakątkach naszej planety wciąż proponują kolejne dania z tuńczykiem w roli głównej. Jest to ryba wyjątkowa, za którą najwięksi smakosze są w stanie naprawdę słono zapłacić. Ta popularność ma też jednak swoje ciemne strony. By móc cieszyć się walorami tuńczyka i umożliwić to również przyszłym pokoleniom, należy skupić się na odpowiedniej ochronie rybnych populacji. Dlatego, sięgając po tuńczyka, upewnijmy się, że został on pozyskany zgodnie z zasadami zrównoważonego rybołówstwa.

O tuńczyku słów kilka: gatunki, waga, mięso tuńczyka

Wyróżnia się 15 gatunków tuńczykowatych. Przeciętnie ryba waży do 200 kilogramów, choć można spotkać zarówno gatunki takie jak bonito, w przypadku których waga nie przekracza 20 kilogramów, jak i prawdziwych gigantów – tuńczyki błękitnopłatwe – o długości 4 metrów i wadze ponad 600 kilogramów. Tuńczyka rozpoznać można po torpedowatym kształcie ciała. Głównymi miejscami występowania tuńczyka są tropikalne rejony Atlantyku i Oceanu Spokojnego. Fot. Shutterstock Jest on jedną z najszybszych ryb na naszej planecie. Jego mięso cechuje się dość ciemną barwą: od różowej aż po fioletową.

Tuńczyk zawiera dużo białka i mikroelementów, w tym witaminę B6, niacyne i selen. Jest niskokaloryczny - 100 gram tej ryby to tylko 108 kcal.

Głównymi miejscami występowania tuńczyka są tropikalne rejony Atlantyku i Oceanu Spokojnego. Zasiedla również Morze Śródziemne i Czarne. Rzadziej, ale pojawia się także w znacznie chłodniejszych akwenach: Morzu Północnym oraz Morzu Barentsa.

Poznaj tuńczyka od kuchni

Steki, tuszki, ale przede wszystkim tuńczyk w puszce stał się ulubieńcem smakoszy w naszym kraju. Zawsze pod ręką w większości polskich kuchni, bo mamy już swoje ulubione potrawy z dodatkiem tej ryby: sałatki, makarony, pasty, tarty. Ponadto tuńczyk w puszce bywa kołem ratunkowym dla osób, którym zależy na czasie i szybkim przyrządzeniu pysznego domowego posiłku.

Inspiracji na wyborne dania z tuńczykiem warto szukać w kuchniach śródziemnomorskich. Przyjrzyjmy się pracy włoskich szefów kuchni i słynnemu spaghetti al tonno, w którym ryba obowiązkowo musi być zestawiona z pomidorami.

Francuzi natomiast nie wyobrażają sobie bez tuńczyka sałatki nicejskiej, a Hiszpanie zamieniają go w wyśmienity farsz do swoich legendarnych pierogów empanadas.

Tuńczyk – ważny składnik kuchni japońskiej

Tuńczyk zajmuje szczególne miejsce także w kuchni japońskiej. Jest ważnym składnikiem sushi i sashimi. Do dziś wrażenie robi kwota, jaką w 2020 roku na noworocznym targu rybnym odbywającym się w Tokio na rynku Toyosu zapłacił właściciel jednej z japońskich sieci restauracji. Ważący 276 kilogramów tuńczyk błękitnopłetwy został sprzedany za prawie dwa miliony dolarów! To jeden z najlepszych i najbardziej wymiernych dowodów na to, że drapieżnik jest naprawdę wyjątkowym specjałem.

Świat bez tuńczyka – czy to możliwe?

Zanim zaczniemy poszukiwania najlepszych przepisów na przyrządzenie tuńczyka, należy spojrzeć na rybę z perspektywy szerszej niż własny talerz. Popularność ryby doprowadziła bowiem do intensywnego eksploatowania jej zasobów, skutkując tym, że tuńczyk błękitnopłetwy znalazł się w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych według Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN).

Podkreślić należy fakt, że połowy ryby odbiły piętno zarówno na populacji samego tuńczyka, jak i na stanie środowiska oraz bezpieczeństwie innych morskich zwierząt. Chodzi już nie tylko o zachwianie ekosystemu, w którym drapieżny tuńczyk odgrywa istotną rolę. Podczas połowów cierpią także zagrożone gatunki delfinów, rekinów i żółwi morskich. Jeszcze jeden aspekt powinniśmy mieć na uwadze – 800 milinów ludzi jest zależnych od rybołówstwa. Troska o oceany i żyjące w nim ryby, to także ochrona przybrzeżnych społeczności.

Ochrona tuńczyka to priorytet

Choć nadal trudno jest kontrolować wszystkie źródła pochodzenia połowów, coraz więcej liczących się w branży spożywczej firm i marek stawia na pozyskiwanie ryb z połowów certyfikowanych przez organizację MSC, której celem jest ochrona zasobów mórz i oceanów. Fot. Shutterstock Świadomość tych wszystkich problemów zaowocowała podjęciem licznych inicjatyw mających na celu promowanie odpowiedzialnego, zrównoważonego rybołówstwa. Gra się toczy o wysoką stawkę – od tego zależy, czy uda nam się przywrócić równowagę w oceanach i czy będziemy mogli w kolejnych latach cieszyć się smakiem tuńczyka.

Choć nadal trudno jest kontrolować wszystkie źródła pochodzenia połowów, coraz więcej liczących się w branży spożywczej firm i marek stawia na pozyskiwanie ryb z połowów certyfikowanych przez organizację MSC, której celem jest ochrona zasobów mórz i oceanów. Jedną z nich jest marka Rio Mare, która od czterech lat współpracuje z WWF w ramach akcji „Razem dla oceanów”, podejmując zobowiązania związane z racjonalnym korzystaniem ze stad tuńczyka, co przekłada się na poprawę stanu całego ekosystemu oceanicznego. Dotychczas podjęte działania sprawiły, że dziś blisko 70% surowca marki pochodzi z połowów posiadających certyfikat zrównoważonego rybołówstwa MSC lub z wiarygodnych i kompleksowych projektów udoskonalania rybołówstwa (ang. Fisheries Improvement Projects, FIPs). Do końca 2024 roku ma to być 100%.

Świadomy powrót do kuchni

Oprócz poszerzania umiejętności kulinarnych, warto zwiększać swoją wiedzę na temat otaczającego nas świata. Gdy zapoznaliśmy się już z sytuacją tuńczyka, warto docenić go jeszcze bardziej i wybierać ryby, które pochodzą ze sprawdzonych źródeł. To właśnie one będą podstawą wyśmienitego dań! Poniżej kilka inspiracji na dania z tuńczykiem.

Kremowy mus z tuńczyka [PRZEPIS]

Kremowy mus z tuńczyka. Czas przygotowania: 10 minut

Liczba porcji: 4 Składniki: Tuńczyk w oliwie z oliwek MSC 3x80g

100 g kremowego serka

100 ml śmietany kremówki 36%

2 łyżki majonezu

30 g pistacji bez skorupek

sól do smaku

Sposób przygotowania:

1. Odsącz tuńczyka, zmiksuj go w blenderze z serkiem i majonezem tak, by powstała gładka masa.

2. Śmietanę ubij na sztywno ze szczyptą soli i połącz z kremem z tuńczyka. Zostaw w lodówce. Podawaj schłodzone i udekorowane posiekanymi pistacjami.

Makaron z tuńczykiem i cytrynowym porem [PRZEPIS]

Makaron z tuńczykiem i cytrynowym porem.

Czas przygotowania: 25 minut

Liczba porcji: 4 Składniki: Tuńczyk w oliwie z oliwek MSC 3x80g

2 pory

1 cytryna

30 g masła

20 g oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia

100 ml mleka

40 g startego sera Parmigiano Reggiano

sól i pieprz do smaku

makaron, np. tagliatelle

Sposób przygotowania:

1. Drobno pokrojone pory podsmaż na oliwie i maśle. Dopraw solą, dodaj mleko i kilka łyżek wody. Gotuj na małym ogniu przez ok. 15 minut.

2. Obieraczką do warzyw zdejmij z cytryny kilka długich pasków skórki. Blanszuj je przez minutę, odcedź i pokrój na drobne kawałki.

3. Makaron ugotuj al dente według instrukcji na opakowaniu.

4. Sos porowy podlej kilkoma łyżkami wody z gotowania makaronu, a następnie dodaj dobrze odsączony makaron i starty ser. Mieszaj potrawę, pozostawiając ją na ogniu przez minutę.

5. Po zdjęciu z ognia dodaj skórkę z cytryny i tuńczyka z odrobiną oliwy. Posyp świeżo mielonym pieprzem. Serwuj od razu.

Tuńczykowa sałatka meksykańska [PRZEPIS]

Tuńczykowa sałatka meksykańska. Czas przygotowania: 10 minut

Liczba porcji: 4 Składniki: Tuńczyk w oliwie z oliwek MSC 3x80g

½ puszki fasoli czerwonej

½ puszki kukurydzy

3 plastry papryki czerwonej konserwowej

1 awokado

200 g pomidorków koktajlowych

1 opakowanie roszponki

1 limonka

rzeżucha

sól i pieprz do smaku

Sposób przygotowania:

Zetrzyj na tarce skórkę z limonki i wyciśnij z niej sok. Pokrój pomidory i paprykę czerwoną.

Awokado obierz, usuń pestkę i pokrój w grubą kostkę. Skrop sokiem z limonki.

Do umytej roszponki dodaj pokrojone warzywa, kukurydzę i fasolę. Odsącz tuńczyka i wymieszaj go z pozostałymi składnikami. Przed podaniem danie posyp rzeżuchą i skórką z limonki.

Tuńczyk na pomarańczach z czerwoną cebulą i ziemniakami [PRZEPIS]

Tuńczyk na pomarańczach z czerwoną cebulą i ziemniakami. Czas przygotowania: 25 minut

Liczba porcji: 4 Składniki: Tuńczyk w oliwie z oliwek MSC 3x80g

2 czerwone cebule

2 pomarańcze

10 ziemniaków

2 małe liście laurowe

40 ml oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia

20 g cukru

1 łyżka octu jabłkowego

sól i pieprz do smaku

Sposób przygotowania:

1. Pokrojoną w pióra cebulę czerwoną lekko podsmaż na oliwie z oliwek. Dodaj liście laurowe, cukier, ocet i odrobinę soli. Smaż aż cebula zmięknie. Zdejmij patelnię z ognia i dodaj otartą skórkę z pomarańczy.

2. Ziemniaki ugotuj w mundurkach w osolonej wodzie, ostudź i pokrój na cztery części. Obierz pomarańcze, pokrój je na plastry.

3. Ułóż pomarańcze na talerzu, na nich ułóż ziemniaki z cebulą i odsądzonego tuńczyka.

Zobacz też inne przepisy z rybami w roli głównej:

