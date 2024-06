Tunel w Zielonkach wybetonowany. Północna obwodnica Krakowa w budowie. Trwa wyścig z czasem

Specyficzny beton

Prace przy powstawaniu nawierzchni w tunelu w Zielonkach oraz zastosowanej specjalnej technologii i maszynach wykonujących prace opisuje GDDKiA. Począwszy od przygotowanie mieszanki betonowej, tzn. dwóch różnych mieszanek, bo jedna jest przeznaczona do górnej a druga do dolnej warstwy nawierzchni. Chodzi tu o wytrzymałość na obciążenia i warunki klimatyczne. W tym procesie kluczową rolę odgrywał też czas. Mieszanka betonowa od jej powstania do musi być ułożona w dwie godziny.