Turyści ciągną do Morskiego Oka. Nie ma wolnych miejsc na parkingach

Dolina Chochołowska to jedno z najbardziej obleganych miejsc w Tatrach. Nie inaczej jest w czasie tegorocznego długiego weekendu listopadowego. W sobotę 13 listopada już o szóstej rano na szlaku było sporo osób. Na parkingu przy szlaku pojawiło się kilkadziesiąt samochodów. Kto wstał rano, nie miał problemu z miejscem parkingowym. Ci co przyjadą później, mogą mieć już kłopot.

Nie ma za to co wybierać się własnym samochodem do Morskiego Oka. Jak informuje Tatrzański Park Narodowy, na 13 listopada nie ma już wolnych miejsc na parkingach na Palenicy Białczańskiej i na Łysej Polanie. TPN dodaje, że na drodze dojazdowej do parkingów mogą zaś tworzyć się korki. Dlatego jeśli ktoś nie wykupił wcześniej parkingu, niech lepiej zmieni plany górskie, albo ruszy na szlak ale komunikacją zbiorową, a nie własnym autem.