Turyści znaleźli na szlaku rannego krogulca. Na pomoc drapieżnikowi ruszyło TOZ z Krynicy - Zdroju

- Nasze Towarzystwo otrzymało telefoniczne zgłoszenie, że osoby schodzące zielonym szlakiem z Jaworzyny Krynickiej znalazły rannego krogulca, który miał uszkodzone lewe skrzydło. Osoby zgłaszające podały dokładne miejsce, w którym przebywał ranny ptak. Z powodu konieczności udzielenie szybkiej pomocy ptakowi ustaliśmy ze zgłaszającymi, że jak uda się im złapać ptaka, to spróbują zabrać go i schodzić z ptakiem "na spotkanie” - relacjonuje Sylwia Śliwa z TOZ w Krynicy- Zdroju.

Pan Marek zachował zimną krew. Zgodnie z poleceniami, których udzielono mu telefonicznie udało mu się złapać ptaka. W swojej kurtce zniósł go w miejsce, gdzie odebrali go członkowie TOZ. Jak się okazało zwierzę bardzo cierpiało i gdyby nie pomoc turystów, czekałaby go śmierć.