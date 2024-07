Co z orłem potrąconym w Limanowej? Znamy jego smutny los

W połowie marca ub. roku doszło do rzadko spotykanego wypadku z udziałem orła. Ptak przeżył zderzenie z samochodem, ale mocno ucierpiał. Na jezdni pojawiły się plamy krwi, świadkowie wypadku złapali go kilkadziesiąt metrów dalej – drapieżnik chciał wzbić się w powietrze, ale nie potrafił. Dzięki pomocy przypadkowych świadków tego zdarzenia, szybko trafił do gabinetu weterynaryjnego. Tam udzielono mu pierwszej pomocy. W obliczu zdarzenia ekspresowe działania podjęli pracownicy Nadleśnictwa Limanowa. Nawiązali kontakt z Jackiem Wąsińskim z Leśnego Pogotowia w Mikołowie i po kilku godzinach dostarczyli rannego ptaka do ośrodka. Tam orzeł przeszedł trwającą ponad cztery godziny operację.

Jak doszło do wypadku?

A co mogło być powodem wypadku orła w Limanowej? Jak mówił nam Paweł Armatys z pracowni naukowo-edukacyjnej Gorczańskiego Parku Narodowego, mogła to być walka dwóch osobników w powietrzu. Zdarza się, że orły tocząc walkę szczepiają się szponami i zlatują w dół takim „korkociągiem” – to tokowe zachowanie.

Warto wiedzieć o tym, że orzeł przedni w trakcie lotu potrafi osiągnąć prędkość nawet do do 160 km/h, ale zwykle lata z prędkością ok. 48 km/h. Przy tzw. nurkowaniu z dużej wysokości osiąga prędkość nawet do 320 km/h. Gatunek ten osiąga dwa razy większe wymiary niż myszołów. Długość ciała waha się od 80 do 98 cm, rozpiętość skrzydeł od 190 do 225 cm, zaś długość ogona od 28 do 37 cm. Samce ważą od 2,8 do 4,5 kg, zaś samice od 3,8 do 6,7 kg. Orły przednie mogą przeżyć w niewoli (mają bezpieczniej) nawet 40 lat, na wolności jest inaczej i zwykle jest to ok. 20 lat.