Turysta z objawami zatrucia, uraz nogi i śmiertelny wypadek. Majówka była dla nich pracowita. Krynickie i podhalańskie GOPR w akcji

Krynicka grupa Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego była w tym czasie wzywana 11-krotnie. Od poniedziałku 29 kwietnia do niedzieli 5 maja kryniccy ratownicy byli wzywani do wypadków, które w większości dotyczyły urazów kończyn zarówno u turystów pieszych jak i u rowerzystów oraz zachorowań w górach.

W poniedziałek dyspozytor GOPR w Krynicy odebrał zgłoszenie o 23-letnim turyście który z objawami silnego zatrucia oczekiwał pomocy w rejonie Magury Wątkowskiej. Do działań zadysponowano zespół ratowników z TSR w Foluszu, którzy po udzieleniu pomocy przetransportowali mężczyznę do doliny. Dzień później dyżurni z CSR Krynica zostali zadysponowani do wypadku w lesie. Niestety, w wyniku tego zdarzenia, mimo starań podjętych przez obecne na miejscu służby, śmierć poniósł młody mężczyzna. Ratownikom pozostał smutny obowiązek przetransportowania ciała do doliny. W piątek dyżurnych z RSR Piwniczna zadysponowano w rejon Przełęczy Żłobki, gdzie pomocy wymagała kobieta z urazem nogi. Tego samego dnia ratownicy zostali poproszeni o pomoc w poszukiwaniach starszej kobiety w Tropiu. Do działań oprócz ratowników zadysponowano zespoły psów ratowniczych GOPR. Szczęśliwie kobieta została odnaleziona w trakcie dojazdu zespołów na miejsce.