Turystyczny hit Małopolski wraca na tory. Beliansky Express Muszyna- Porad Tatry jeszcze w tym roku. Sprawdź cennik i rozkład jazdy

Na tory powraca weekendowe połączenie Polski ze Słowacją. To jeden z turystycznych hitów, z którego zarówno w okresie letnim jak i zimowym korzysta wiele osób. Kuszą przede wszystkim widoki, jakie można podziwiać na trasie.

- To już kolejny rok, kiedy pociąg zabierze w podróż turystów. Będzie można odwiedzić Słowackie Tatry zimą, a wtedy wyglądają szczególnie pięknie. To też okazja do zwiedzania atrakcji naszych sąsiadów - zachęca do korzystania z połączeń Artur Królikowski, miłośnik i pracownik kolei z Muszyny.