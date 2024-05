Tutaj osunęła się ziemią i ważna droga od roku jest zamknięta. Trwa palowanie na DK28 w Kasinie Wielkiej. Kiedy droga będzie przejezdna?

Prace przy stabilizacji osuwiska na DK28 w Kasinie Wielkiej

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad początkiem marca przekazała plac budowy wykonawcy, który ma doprowadzić do przejezdności zamkniętej drogi krajowej nr 28 w Kasinie Wielkiej. Po badaniach i ekspertyzach okazało się, że osuwisko sięga 12 metrów poniżej jezdni. Dlatego też w celu wzmocnienia terenu pod ciężki sprzęt, wbito ok. 50 gwoździ średnicy 3,2 cm i długości 16 m. Teraz wykonawcy realizują drugi etap. Na placu budowy cały czas pracuje ważąca 80 ton palownica.

Ten etap prac ma potrwać ok. 1,5 miesiąca. Po zakończeniu palowania przyjdzie czas na trzeci etap prac. Na palach powstanie żelbetonowy „ruszt”, który można też określić mianem żelbetonowej kratownicy. To właśnie bezpośrednio na tym „ruszcie” zostanie odbudowana zniszczona przez osuwisko droga. Dodatkowo skarpa zostanie na odcinku ok. 120 m zabezpieczona koszami gabionowymi (metalowe, sześcienne kosze z siatki wypełnione kamieniami, które stabilizują teren). Powstanie też odwodnienie, które będzie odprowadzać wody gruntowe do przepustu pod drogą.

Prace na 100-metrowym odcinku są kosztowne. Wyceniono je na 15 mln zł.