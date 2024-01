Uchwała krajobrazowa w Chrzanowie wchodzi w życie. Będą kontrole i gigantyczne kary. Od dziś obowiązują nowe zasady dotyczące banerów

Uchwała krajobrazowa w Chrzanowie wchodzi w życie. Od dziś obowiązują nowe zasady dotyczące banerów

Radni w grudniu 2022 roku przyjęli "Uchwałę Krajobrazową", która ma uporządkować reklamowy chaos. Teren gminy podzielono na dwa obszary. W centrum miasta wydzielony został obszar o wyższym standardzie estetycznym. Mowa o części miasta pomiędzy ulicami Oświęcimską - Focha, Sienną - Podwale - Sikorskiego, Kamińskiego. Tam obowiązywać będą bardziej restrykcyjne przepisy niż w pozostałych częściach gminy. Uchwała niezwykle szczegółowo określa liczbę reklam, ich wielkość i rodzaj oraz kwestie jakościowe. Oznacza to, że wiele obecnie istniejących reklam w przestrzeni publicznej będzie musiało zostać usuniętych lub dostosowanych do przepisów.

Przedsiębiorcy, właściciele reklam, otrzymali sporo czasu na dostosowanie się do zasad zawartych w uchwale. Okres ten wynosi 18 miesięcy, a w przypadku banerów 12 miesięcy. Oznacza to, że od 11 stycznia br. obowiązywać zaczęły nowe wymagania dotyczące banerów reklamowych, które szczegółowo określają rozmiar i wygląd banerów, materiał, z których mogą być wykonane oraz sposobu ich prezentacji w przestrzeni miejskiej. Warto tu wyszczególnić, że od teraz nie mogą one być umieszczane na elementach krajobrazu kulturowego oraz na drzewach.