Umawiają się na drugą dawkę szczepionki i nie przychodzą. Punkty szczepień odnotowują coraz więcej absencji

W Polsce – wg raportu Ministerstwa Zdrowia – w pełni zaszczepionych jest 15 mln 453 tys. osób z czego w Małopolsce - 1 mln 187 tys. Z danych prezentowanych na rządowych stronach wynika, że najlepiej zaszczepioną gminą w Polsce jest Podkowa Leśna (woj. mazowieckie), która może pochwalić się wyszczepialnością na poziomie 57,5 proc. Tuż za nią jest Warszawa - z 56,5 proc. w pełni zaszczepionych, trzecie miejsce z wynikiem 54 proc. zajmuje zaś Wrocław. Jeśli chodzi o Kraków, to 53 proc. znajduje się on na 10 miejscu w rankingu gmin z największa odpornością przeciwko COVID-19 w kraju.

Tempo akcji szczepień spada

Tymczasem, z tygodnia na tydzień szczepienia wyraźnie wyhamowują. To pokłosie m.in. malejącego poczucia zagrożenia pandemią w związku z niewielką odnotowywaną liczbą zakażeń. Gdy jeszcze do niedawna pacjenci, którzy chcieli się zaszczepić musieli czekać w długich kolejkach, a chcąc przyśpieszyć termin wakcyny często udawali się do odległych od swojego miejsca zamieszkania punktów szczepień. Teraz jest zupełnie odwrotnie. To szczepionki czekają na chętnych.

Problemem z jakim aktualnie muszą się mierzyć się punkty szczepień, jest nie tylko coraz mniejsza liczba osób zgłaszających się na podanie pierwszej dawki. Rośnie także odsetek osób, które rezygnują z przyjęcia drugiej szczepionki.