Uratują most w Uściu Gorlickim przed katastrofą. Przeprawa będzie zamknięta przez 30 dni

Łatwo nie będzie, bo przez 30 dni prac budowlanych mieszkańcy Smerekowca, Kwiatonia, Skwirtnego, Zdyni i Gładyszowa chcąc dojechać do Uścia Gorlickiego, będą zmuszeni korzystać z objazdów.

Powiat rozważał wykonanie na czas remontu przejazdu w bród, ale ze względu na ochronę środowiska, jak i wysokie koszty dodatkowe, takiego rozwiązania, wykonanie przejazdu nie jest możliwe.

- Nie było innego wyjścia. Już w kwietniu tego roku ze względu na katastrofalny stan mostu zostaliśmy zmuszeni do wyłączenia jednego pasa ruchu i zmniejszenia tonażu na przeprawie z 12 do 6 ton – podaje Rafał Wojna, dyrektor Powiatowego Zarządu Drogowego. - Co ważne. Planowane prace, choć pochłoną 220 tys. złotych to nie remont, a tylko zabezpieczenie mostu przed katastrofą budowlaną – dodaje bez ogródek.