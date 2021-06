„Ustawka” na autostradzie A4. Kilkudziesięciu pseudokibiców z zarzutami

- Wykorzystując dobre rozpoznanie środowiska swoich pseudokibiców, o współpracę poproszono także policjantów z garnizonu podkarpackiego. Analizując okoliczności sprawy, jak również zebrane dowody policjanci ustalili kilkadziesiąt osób, z różnych województw, które brały udział w bójce. Podczas zorganizowanej na przełomie maja i czerwca br. akcji, małopolscy policjanci wraz z funkcjonariuszami z Podkarpacia oraz z policjantami z Lubelskiego i Świętokrzyskiego równocześnie zatrzymali kilkudziesięciu podejrzanych. Są to osoby w wieku od 18 do 46 lat - informują funkcjonariusze.

25 lipca 2020 r. na autostradzie A4, w miejscowości Targowisko, w powiecie wielickim doszło do starcia pseudokibiców. Sprawcy należeli do dwóch zantagonizowanych koalicji klubów piłkarskich z Podkarpacia.

Ostatecznie, na podstawie zebranego materiału dowodowego, ponad 50 sprawcom zostały przedstawione zarzuty udziału w bójce o charakterze chuligańskim. Grozi im za to do 4,5 roku pozbawienia wolności. Ponadto za popełnione wykroczenia w ruchu drogowym (stwarzanie zagrożenia bezpieczeństwa, nieprawidłowe parkowanie) skierowano wnioski o ich ukaranie do sądu, gdzie grozi im grzywna do 5000 zł.