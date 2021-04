Uwaga, fałszywy oscypek z okolic Nowego Targu na Allegro. Krakowska inspekcja ostrzega: to zwykły serek. Obok owcy nawet nie leżał

Oscypek jest drugim (po bryndzy podhalańskiej) polskim produktem regionalnym chronionym przez prawo unijne (od lutego 2008). Oznacza to, że producenci i sprzedawcy tego sera muszą spełnić wszystkie warunki zapisane w zgłoszonej do UE specyfikacji – w przeciwnym razie nie wolno im nazwać wyrobu oscypkiem. Zapobiega to kopiowaniu produktu przez osoby niepowołane. Za łamanie tych przepisów grożą słone kary.

W specyfikacji oscypka zapisano m.in., że maksymalna zawartość domieszki mleka krów rasy czerwonej może wynosić 40 proc. (czyli w żadnym razie nie może to być wyrób wyłącznie z mleka krowiego, jak te oferowane na Allegro). Pojedynczy oscypek powinien ważyć od 60 do 80 dag i mierzyć od 17 do 23 cm. Specyfikacja zawiera także wykaż gmin, w których ten ser może być produkowany, a także określa czas dozwolonej produkcji: od maja do września. Z kolei sprzedaż może się odbywać tylko do końca października. Tymczasem kontrolerzy małopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych w Krakowie (WIJHARS) w minutę znaleźli oferty sprzedaży rzekomych „oscypków” w pierwszym kwartale 2021 roku. I postanowili przyjrzeć się bliżej tym produktom.