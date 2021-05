Fałszowanie żywności. Gluten w „bezglutenowych”, za mało musztardy w musztardzie i jaj w majonezie. „Staropolska” z… gumą guar i kurkumą

Ziemniaki i kapusta miały być polskie, a pochodziły z Francji. Klienci wprowadzeni w błąd? Właściciel Biedronki ukarany. Chodzi o 60 mln zł

Właściciel sieci Biedronka ukarany. Chodzi o wprowadzanie "konsumentów w błąd co do kraju pochodzenia warzyw i owoców, co mogło zniekształcić ich decyzje zakupowe". Przykładowo na wywieszce przy stoisku był napis "Polska", chociaż w rzeczywistości czosnek sprzedawany 15 października 2019 r. w Biedronce w Łodzi pochodził z Hiszpanii. Kwota kary robi wrażenie: 60 mln zł. Nałożył ją prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny. Nieprawidłowości występowały w 27,8 proc. sklepów Biedronka, które skontrolowała Inspekcja Handlowa. Decyzja nie jest prawomocna, spółka może się odwołać do sądu.