Małopolska. Zafałszowane ogórki i sałatki. Na etykiecie „bez konserwantów”, a z konserwantami. Za małe literki w opisach. Sypią się kary Zbigniew Bartuś

W co trzeciej partii kontrolowanych ostatnio przetworów warzywnych w Małopolsce, m.in. w popularnych sałatkach, inspektorzy wykryli zawyżoną zawartość cukrów, zaś w ogórkach kiszonych i przecierach ogórkowych - obecność substancji konserwujących (kwasu sorbowego i jego soli), choć na tonie produktów z opakowań krzyczał napis „Bez konserwantów”. Producenci cały czas dezinformują również klientów w kwestii daty spożycia i sposobu przechowywania przetworów, a także notorycznie – wbrew obowiązującym od lat przepisom polskim i unijnym - stosują zdecydowanie zbyt małe literki na etykietach. Rekordzista chciał, byśmy czytali informacje wydrukowane czcionką… 2,9 mm. A może chodzi właśnie o to, by nikt nie mógł tego przeczytać?