Borówka z wkładką, za dużo cukru, za mało powideł w powidłach. Zafałszowane dżemy i konfitury na celowniku inspektorów z Małopolski Zbigniew Bartuś

Słoiczek z napisem „Borówka” zawierał w składzie inne owoce, o czym producent nie wspomniał na etykiecie. W powidłach znalazło się zbyt dużo cukru, a za mało śliwek. We wszystkich kontrolowanych opakowaniach dżemu było zdecydowanie za mało produktu – to tylko niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (WIJHARS) podczas ostatnich kontroli prowadzonych w sklepach i wytwórniach w naszym regionie. Co cieszy, dzięki intensywnej pracy inspektoratu i nagłaśnianiu nieprawidłowości przez media, ciężkie przewiny zdarzają się producentom i handlowcom rzadziej niż jeszcze kilka lat temu.