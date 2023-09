Domowe przetwory. Powidła śliwkowe z orzechami włoskimi [PRZEPIS]

Przepis na powidła śliwkowe z orzechami naszej Czytelniczki Andżeliki Knop, autorki bloga „W zielonej kuchni”. Powidła śliwkowe znakomicie sprawdzają się do naleśników, owsianek, czy też do różnych ciast i ciasteczek.

Składniki

1 kg śliwek węgierek (najlepiej mocno dojrzałych)

20 dag posiekanych orzechów włoskich

Wykonanie

Śliwki umyć, osuszyć i wyciągnąć z nich pestki. Następnie przełożyć je do garnka z grubym dnem, podlać niewielką ilością wody (ok. 2 łyżek). Gotować na małym ogniu, mieszając od czasu do czasu, aby śliwki się nie przypaliły.

Powidła będą gotowe, gdy masa jest na tyle gęsta, że spada z łyżki płatami, a ślad zrobiony łyżką po dnie garnka nie zlewa się. Powinno to trwać ok. 1,5 godziny. Jednak im dłużej smaży się powidła, tym są słodsze. Pod koniec smażenia dodać posiekane orzechy włoskie, dokładnie wymieszać.

Gorące powidła przełożyć do niewielkich słoiczków, mocno je zakręć i postawić do góry dnem, aby zakrętki dobrze trzymały.