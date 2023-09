Przetwory z pomidorów: przeciery, ketchupy, sosy, pomidory suszone w oliwie [PRZEPISY]

Pomidory to warzywa bardzo uniwersalne – wybornie smakują jako samodzielne dania lub dodatki, ale są również świetną bazą do sałatek, sosów czy zup. Obok popularnych ketchupów, pomidory są także jednym z kluczowych elementów wielu sosów, np. sosu pomidorowego do kebaba, ostrego sosu piri piri lub sosu warzywnego.