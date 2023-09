Domowe przetwory. Kiszona papryka: żółta, pomarańczowa lub czerwona [PRZEPIS]

Kiszona papryka jest rewelacyjna w smaku. Zobaczcie przepis naszego Czytelnika Andrzeja Łukańko.

Składniki:

1 kg słodkiej różnokolorowej papryki

1 główka obranego czosnku

przyprawa do kiszonych ogórków

ewentualnie kilka ostrych papryczek

Zalewa:

na litr wody 1-1,5 łyżki soli

Wykonanie:

Wodę z solą zagotować i ostudzić.

Paprykę umyć, przekroić na pół, pozbawić nasion i białych przegród nasiennych oraz części zielonych.

Pokroić na ćwiartki, a ćwiartki jeszcze pół.

Czosnek obrać

Na dno wyparzonych słoików dać po łyżce przyprawy do ogórków kiszonych.

Układać paprykę przekładając czosnkiem, ewentualnie dodać cząstki ostrych papryczek, ale ostrożnie.

Zalać ostudzoną zalewą i zakręcić słoiki.

Trzymać w ciepłym miejscu do dwóch tygodni celem fermentacji.

Po 2 tygodniach odkręcić zakrętki, przetrzeć je do sucha i ponownie zakręcić. Pasteryzować na zimę w temperaturze max. 80 stopni przez około 15 minut.

Uwaga: zielonej papryki według literatury bułgarskiej nie kisi się na zimę, bo wychodzi nietrwała, raczej małosolna.