Rozgrzewające owsianki – TOP 3 przepisy na pyszne owsianki

Jej rekordowa porcja ważyła 1 814 kilogramów i została przygotowana w 2018 roku przez Polaków z ponad 200 litrów mleka. Choć jej przyrządzenie jest niezwykle proste, to doskonały sposób na pożywne śniadanie. Owsianka! Jak ją przygotować, żeby dodatkowo rozgrzała nas podczas chłodnych jesiennych dni? Zobacz przepisy na: pieczoną owsiankę z malinami i czekoladą, gotowaną owsiankę z karmelizowaną dynią i orzechami oraz pieczoną owsiankę z gruszką.

Owsianka jest jedną z najczęściej wybieranych opcji śniadaniowych. Przyrządza się ją szybko, a dodanie zaledwie kilku składników sprawia, że jest zbilansowanym posiłkiem dla każdego. Oprócz walorów smakowych ma prozdrowotne właściwości. Płatki owsiane zawierają beta-glukan, który pomaga obniżyć poziom cholesterolu.

Są również bogate w witaminy z grupy B oraz E, które wspomagają układ odpornościowy organizmu, co jest szczególnie ważne w sezonie jesiennym.

Ponadto obecność magnezu w płatkach to kolejny dowód na to, że powinny znaleźć się one w diecie osób przepracowanych i przemęczonych. Ciepły, rozgrzewający posiłek jest idealnym pomysłem na śniadanie w chłodny poranek. Jako dodatki warto wykorzystywać sezonowe owoce, orzechy i przyprawy korzenne, by rozgrzać organizm. Zobacz najlepsze trzy przepisy na jesienne owsianki.

Pieczona owsianka z malinami i czekoladą [PRZEPIS]

Pieczona owsianka z malinami i czekoladą. Składniki: 1 szklanka płatków owsianych

300 g malin

250 ml mleka Mazurski Smak 3,2%

50 g gorzkiej czekolady

4 łyżki cukru

2 łyżki kakao

2 jajka

Przygotowanie:

Piekarnik rozgrzewamy do 180⁰C. Płatki owsiane, mleko, cukier, kakao i jaja mieszamy w misce. Następnie wkładamy w masę maliny, zostawiając trochę do posypania wierzchu. Masę przekładamy do naczynia żaroodpornego. Czekoladę siekamy. Owsiankę posypujemy czekoladą i pozostałymi malinami. Wstawiamy do piekarnika i pieczemy około 15 minut.

Gotowana owsianka z karmelizowaną dynią i orzechami [PRZEPIS]

Gotowana owsianka z karmelizowaną dynią i orzechami. Składniki: 1 szklanka mleka Łaciate 3,2%

5 łyżek płatków owsianych górskich

pół łyżeczki mielonego cynamonu

kawałek dyni

1 łyżeczka masła ekstra Łaciate

cukier lub miód do smaku

sok z cytryny według uznania

łyżka orzechów włoskich

1 mała, słodka pomarańcza

Przygotowanie:

Dynię obieramy, usuwamy pestki, myjemy i osuszamy. Kroimy w kostkę, przekładamy na patelnię lub do garnka, podlewamy odrobiną gorącej wody i dusimy do miękkości. Gdy dynia będzie prawie miękka odparowujemy nadmiar wody, a do dyni dodajemy masło, miód lub cukier. Wszystko przesmażamy kilka chwil, aż trochę się skarmelizuje, skrapiamy sokiem z cytryny według uznania.

W garnku zagotowujemy mleko, wsypujemy płatki owsiane, cynamon i gotujemy kilka minut do zgęstnienia płatków. Jeżeli chcemy bardziej gęstą owsiankę to dodajemy więcej płatków. Owsiankę przekładamy do miseczki. Na owsiankę nakładamy dynię, posypujemy pokruszonymi orzechami i kawałkami pomarańczy.

Pieczona owsianka z gruszką [PRZEPIS]

Pieczona owsianka z gruszką. Składniki: ⅔ szklanki płatków owsianych

garść orzechów laskowych

3 łyżki dżemu

1 jajko

¼ szklanki jogurtu pitnego naturalnego Milko

2 łyżki rozpuszczonego masła ekstra Łaciate

½ szklanki mleka Łaciate 3,2%

2 gruszki

1 łyżka miodu

migdały

cynamon

Przygotowanie:

Płatki owsiane mieszamy z posiekanymi orzechami. Mleko łączymy z jogurtem, miodem, masłem i dżemem. Dodajemy jajko i mieszamy razem. Gruszki obieramy. Do kokilek wsypujemy na sam spód owsiankę z orzechami i zalewamy to masą mleczno-jajeczną. Gruszkę wsadzamy do owsianki, posypujemy ją cynamonem i dodajemy migdały. Zapiekamy ok. 35 minut w temp 180⁰C. Podajemy na ciepło.

