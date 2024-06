Uwaga kierowcy! Kolejne utrudnienia w Nowym Sączu. Do soboty nieprzejezdne będzie newralgiczne skrzyżowanie

Uwaga kierowcy. Szykują się kolejne utrudnienia i objazdy. Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu informuje, że od poniedziałku 3 czerwca, od godz. 8 zamknięte dla ruchu zostanie skrzyżowanie ulic : Zielona, Wyspiańskiego, Jana Pawła II i Kolejowa. Ma to związek z trwającą przebudową ul. Jana Pawła II. Drogowcy z Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego z Dębicy rozpoczynają kolejny etap prac, czyli zajmą się przebudową wspomnianego skrzyżowania na rondo.

Nie będzie to tradycyjne rondo, do których kierowcy i mieszkańcy zdążyli się w Nowym Sączu przyzwyczaić. Będzie to rondo tzw. biszkoptowe lub inaczej zwane „psia kość”, bo swoim kształtem przywodzi na myśl, właśnie te dwie rzeczy.

Objazd skrzyżowania wyznaczono następującymi ulicami: 29 Listopada, Smolika oraz Grunwaldzką. Mieszkający przy ul. Zielonej oraz ul. Wyspiańskiego będą mogli dojechać do swoich posesji.

Według planu utrudnienia w ruchu mają potrwać do soboty, czyli 8 czerwca. Kierowcy muszą więc uzbroić się w cierpliwość i zwracać szczególną uwagę na znaki oraz stosować się do zastępczej organizacji ruchu.