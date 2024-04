Uwaga! Wydano ostrzeżenie przed przymrozkami w Małopolsce. Nawet -5 stopni C przy gruncie

Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie wydał w środę 17 kwietnia ostrzeżenie I stopnia przed przymrozkami, które dotkną Małopolskę najbliższej nocy.

Synoptycy prognozują spadek temperatury powietrza do -1°C, a przy samym gruncie do -3°C. W powiatach gorlickim, nowosądeckim, nowotarskim, suskim, tatrzańskim i Nowym Sączu spadek temperatury może być jeszcze większy i wynieść do -3°C, a przy gruncie do około -5°C. Ostrzeżenie meteorologiczne dla tych powiatów obowiązuje do piątku, 19 kwietnia, do godz. 9 rano. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 90 proc.

Spadek temperatury powietrza na terenie powiatów chrzanowskiego, krakowskiego, Krakowa, miechowskiego, myślenickiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, wadowickiego i wielickiego prognozowany jest do około -1°C, przy gruncie do -3°C. Ostrzeżenie dla tej części Małopolski obowiązuje do czwartku 18 kwietnia, godz. 8 rano, a prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 90 proc.

Prognoza pogody od 17 do 19 kwietnia

17.04.2024 19:30 - 19:30 18.04.2024 (Środa/Czwartek) W nocy początkowo zachmurzenie umiarkowane i duże, później od zachodu województwa rozpogodzenia. W południowej połowie województwa stopniowo zanikające przelotne opady deszczu, w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem i śniegu, a w górach śniegu. Temperatura minimalna od -1°C do 2°C, lokalnie przy gruncie do -3°C, w rejonach podgórskich od -2°C do 0°C przy gruncie do -4°C, wysoko w Beskidach od -6°C do -2°C, na szczytach Tatr około -9°C. Wiatr słaby, północno-zachodni i północny. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, północny.

W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu, na Podhalu także deszczu ze śniegiem i śniegu, a w górach śniegu. Temperatura maksymalna od 9°C do 10°C, w rejonach podgórskich od 7°C do 9°C, na Podhalu około 5°C, wysoko w Beskidach od -4°C do -1°C, na szczytach Tatr około -6°C. Wiatr rano słaby, później umiarkowany i porywisty; północny i północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, miejscami dość silny i porywisty; północny i północno-zachodni.

18.04.2024 19:30 - 19:30 19.04.2024 (Czwartek/Piątek) W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu województwa umiarkowane i duże. W rejonach podgórskich miejscami słabe przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a w górach śniegu. Temperatura minimalna od -1°C do 2°C, w rejonach podgórskich od -2°C do 1°C, wysoko w Beskidach od -7°C do -3°C, na szczytach Tatr około -10°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, północno-zachodni i zachodni.

W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu, a w górach powyżej 1000 m n.p.m. - śniegu. Temperatura maksymalna od 10°C do 12°C, w rejonach podgórskich od 8°C do 10°C, na Podhalu około 7°C, wysoko w Beskidach od -3°C do 1°C, na szczytach Tatr około -5°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany i porywisty, z kierunków zachodnich. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, zachodni i południowo-zachodni.

