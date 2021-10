V liga piłkarska. Między nami beniaminkami, czyli Górnik Brzeszcze pokonał Skawę Wadowice [ZDJĘCIA]

Zobaczcie zdjęcia z meczu Górnik Brzeszcze - Skawa Wadowice

Na początku miejscowi omal nie sprezentowali gola rywalom; po złym wybiciu piłki przez bramkarza, z lewej strony zagrał Patryk Mikołajek, a na dalszym słupku Jakub Nowak uderzył zbyt lekko, żeby pokonać Macieja Wielgusa (19 min).

- To jest w tej chwili nasz największy problem. Mamy dobre okazje do otwarcia wyniku. Nie robimy tego i przychodzi nam za to płacić – tłumaczy Maciej Żak, trener wadowiczan.

Słowa wadowickiego szkoleniowca znalazły potwierdzenie na boisku. Po rzucie rożnym wykonanym przez Szymona Brańkę, celnie główkował Konrad Jędrusik.

Wadowiczanie mogli wyrównać przed przerwą. Po akcji oskrzydlającej Szymona Bernata, Daniel Mleczko nie zdążył na dalszym słupku zamknąć akcji. Biegł do piłki jakoś bez przekonania.

Po zmianie stron przyjezdni musieli się bardziej otworzyć, co z kolei stwarzało miejscowym okazje do kontr. Wyborne okazje do podwyższenia wyniku mieli Mateusz Piwowar, Szymon Brańka czy Jakub Matys. Wszyscy przegrali pojedynki z Michałem Pietrzakiem. Wreszcie Jakub Matys podwyższył prowadzenie brzeszczan. Wynik meczu został ustalony z rzutu karnego.