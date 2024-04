W grupie siła, czyli posprzątają gminę Klucze. Czwarta edycja „Eko-akcji”

Założeniem akcji jest nie tylko sprzątanie gminy z różnych odpadów (19 i 20 kwietnia 2024), ale także podnoszenie świadomości ekologicznej oraz promowanie działań proekologicznych pośród lokalnej społeczności. To także zachęta dla mieszkańców do dbania o środowisko naturalne.

Sprzątanie gminy w ramach „Eko-akcji” z roku na rok zyskuje coraz większe uznanie i wsparcie wśród mieszkańców. W akcji sprzątania gminy biorą udział ludzie z różnych grup wiekowych i społecznych (m. in. dzieci i młodzież szkolna, strażacy, członkowie, KGW oraz stowarzyszeń gminnych, PTTK, sołtysi, radni)

- To świadczy o rosnącej świadomości ekologicznej w naszym regionie – cieszą się organizatorzy akcji, wierząc w dalszy jej rozwój, co przyniesie jeszcze więcej pozytywnych zmian i zachęci nowe osoby do podejmowania proekologicznych działań.