W Katowicach akademiki tylko dla zaszczepionych. Czy krakowskie uczelnie pójdą w ślady UŚ? Małgorzata Mrowiec

W akademikach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na nowy rok będą mogły się zameldować wyłącznie osoby w pełni zaszczepione. Rektor uczelni poinformował o tej decyzji w liście do studentów. UŚ jednocześnie zaznacza, że nie uzależnia prawa do obecności na zajęciach w murach uczelni od bycia zaszczepionym. Czy w Krakowie przepustką do domu studenckiego również będzie zaświadczenie o szczepieniu lub Certyfikat Covid?