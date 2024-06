W Kluczach kibicowano zawodnikom Wyścigu Solidarności. Kolarze przemknęli przez powiat olkuski

Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków rozegrany został w dniach 26-28 czerwca 2024 roku. W trzy dni odbyły się cztery etapy, z tym, że trzeci - z Koluszek (godz. 13.30) do Kielc (palowane dotarcie godz. 19) - został przerwany z powodu burzy ok. godz. 16. Miał być najdłuższym, bo 216,6 km etapem, a został przerwany na około 83 kilometrze od startu, w Woli Krzeszowskiej. Do klasyfikacji generalnej zaliczać się będzie jedynie pierwsza lotna premia.