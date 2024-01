W Krakowie coraz mniej miejsc pod nowe bloki, a biurowce opustoszały. Jakie rozwiązanie?

- Miasto może rozwiązać sprawę jeszcze na dwa sposoby: albo pozwolić budować w górę - więc na tej samej, co teraz powierzchni pomnożyć dopuszczalną liczbę kondygnacji, co pozwoli wyprodukować więcej powierzchni mieszkalnej albo - powiększyć swój obszar. Trzeba by poszerzyć granice miasta i w ten sposób pozyskać nowy teren - mówi Piotr Krochmal. - Tego terenu pod inwestycje mieszkaniowe cały czas ubywa, jest już naprawdę na wyczerpaniu, wręcz widać, gdzie jest jego kres. Deweloperzy, którzy zniknęli z Krakowa, poszli budować do miast satelickich - takich jak Wieliczka, Skawina - albo nawet dalej, do Rzeszowa czy Katowic.