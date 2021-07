W Krakowie i Wieliczce powstaje kilka razy więcej mieszkań na 1000 mieszkańców niż w innych miastach. Olkusz i Miechów w ogonie [RANKING] Zbigniew Bartuś

W Krakowie powstała ponad połowa wszystkich mieszkań wybudowanych w Małopolsce w roku 2020 – wynika z opublikowanej właśnie analizy regionalnego GUS. Deweloperzy, inwestorzy indywidualni i spółdzielcy oddali do użytku w całym regionie 19.843 lokale. Aż 10.158 z nich znajduje się w stolicy województwa, a kolejnych 1.379 w powiecie krakowskim. Dla porównania w całym powiecie miechowskim przez cały wybudowano zaledwie… 88 mieszkań, a w proszowickim – 104. Co istotnie – daleko za Krakowem zostały nie tylko tereny wiejskie, ale i duże miasta w Małopolsce: w Nowym Sączu i Tarnowie inwestycji mieszkaniowych było w ostatnich latach katastrofalnie mało. Dobra wieść: ostatnio, mimo pandemii, sytuacja zaczęła się tam poprawiać. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak to wygląda w Twoim powiecie, kliknij przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.