W Krakowie odbędą się targi antycovidowych wynalazków. Zobaczcie kilka z nich [ZDJĘCIA]

Aplikacje i bransoletki do domowej kwarantanny, rączki do bezdotykowego otwierania drzwi, solarne dezynfekatory - to zaledwie kilka spośród wielu produktów udawadniających, że technologia przyszłości pomoże przetrwać kryzys. Pandemia z całą pewnością obudziła kreatywność przedsiębiorców. Polskie firmy rozwijają skrzydła i zaskakują innowacyjnymi rozwiązaniami, które już 14-15 października 2020 będzie można przetestować podczas ANTYCOVID EXPO – pierwszych w Polsce Targach Rozwiązań Zwiększających Bezpieczeństwo Sanitarno-Epidemiologiczne.