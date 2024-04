Kraków. Polacy w światowej czołówce pod kątem recyklingu paneli PV

Według szacunków rynek przeróbki samych paneli PV w Europie osiągnie w najbliższych latach wartość ponad miliarda dwustu pięćdziesięciu milionów zł. Jeśli dołożymy do tego turbiny wiatrowe i magazyny energii kwoty stają się o znacznie większe. Choć rynek fotowoltaiki w Polsce jest młodszy od zachodniego, to polskie firmy są w światowej czołówce jeśli chodzi o technologię recyklingu paneli PV.

- Nasza innowacyjna technologia, opracowana wraz z Akademią Górniczo - Hutniczą z Krakowa, umożliwia prawie 100 proc. recykling paneli i odzyskanie cennych surowców: szkła, aluminium, krzemu, miedzi i srebra, cyny, ołowiu i polimerów – mówi Maciej Tora, prezes zarządu 2loopTech S.A., spółki zajmującej się recyklingiem paneli PV.

Obecnie spółka posiada decyzję środowiskową na przetwarzanie do 2 tysięcy ton paneli PV rocznie, co przyniesie przychód na poziomie około 7 milionów złotych. -W ciągu pierwszych 12 miesięcy od uruchomienia instalacji wykorzystującej AIoT - sztuczną inteligencję, planujemy wystąpić o zgodę na przetwarzanie do 8 tysięcy ton PV rocznie, co pozwoli czterokrotnie zwiększyć wydajność zakładu oraz osiągnąć przychody w wysokości około 28 milionów PLN rocznie – dodaje Tora.