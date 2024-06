W Krakowie rozpoczyna się wielkie święto poezji. Festiwal Miłosza potrwa tydzień

Trzynasta edycja wielkiego święta poezji - Festiwalu Miłosza - potrwa od 30 czerwca do 7 lipca. Poetyckie życie skupiać się będzie w trzech lokalizacjach: Pałacu Potockich, Willi Decjusza i Spółdzielni "Ogniwo".

Festiwalowi towarzyszyć będzie hasło - jak zawsze wyjęte z wersów noblisty - "Ocalenie" - tytuł tomu poetyckiego Czesława Miłosza wydany w 1945 roku, który w roku poświęconym poecie doczeka się pierwszego wznowienia przez wydawnictwo Znak. Znalazły się w nim wybrane przez poetę wiersze z pierwszych książek oraz te pisane podczas okupacji i w trakcie wojny, m.in. znany ze szkolnych podręczników "Campo di Fiori".

- Tom Miłosza koresponduje z jednym z tematów przewodnich tegorocznej edycji, czyli wiersze wobec wojny i przemocy. Poeci odnoszą się do tego, co dzieje się na świecie, jest obecna w ich twórczości wojna w Ukrainie i w Palestynie, przemoc, jaką sobie wzajemnie zadajemy. Tu należy wymienić poetki ukraińskie: Mariannę Kijanowską, Annę Gruver czy Natalię Belcvzenko, które będą na festiwalu, ale też Anetę Kamińską piszącą - póki co niekończący się cykl - "Pokój z widokiem na wojnę", czy też Monikę Herceg, laureatkę tegorocznej nagrody Europejski Poeta Wolności, której wiersze są bardzo ostre i oskarżycielskie - mówi Szymon Kloska, kurator Festiwalu Miłosza.