W Krakowie świętowano 600-lecie ustanowienia Komisariatów Ziemi Świętej [ZDJĘCIA]

- Eucharystia pomoże na nowo ożywić naszą jedność z Kościołem - Matką w Jerozolimie, jak również określić nowe horyzonty naszego zaangażowania i wsparcia. Data 15 lipca jest datą szczególną, ponieważ nawiązuje do zdobycia przez krzyżowców Jerozolimy w 1099 roku i do poświęcenia odbudowanej po pięćdziesięciu latach bazyliki Grobu Pańskiego w 1149 roku. Kalwaria i Grób Pański – to miejsca, gdzie dokonuje się nasze Odkupienie. To serce chrześcijaństwa, o którym zawsze powinniśmy pamiętać – mówi o. Nikodem Gdyk, Komisarz Ziemi Świętej w Polsce.