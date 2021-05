W Małopolsce zaszczepionych jest ok. 14 proc. populacji. To piąty wynik w kraju

Według najnowszych danych całkowicie zaszczepionych jest tylko niecałe 20 proc. Polaków. Małopolska jest na piątym miejscu pod względem liczby wykonanych szczepień. W pełni zaszczepionych Małopolan jest 457 166 - co stanowi około 14 proc. populacji całego województwa. Znacznie lepiej wypada sam Kraków, który znajduje się na drugim miejscu tuż po Warszawie w rankingu miast. Tymczasem, jak szacują naukowcy, próg odporności populacyjnej to 70-80 proc.

FLESZ - FDA zatwierdziła lek na COVID-19

W Polsce wykonano dotąd 18 785 240 szczepień przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów, a także szczepionką Johnson&Johnson jest 6 071 067 osób. Stanowią oni około 17 proc. społeczeństwa. Tymczasem, jak szacują naukowcy, próg odporności populacyjnej to 70-80 proc. Wśród wszystkich województw na podium znajdują się województwo mazowieckie, śląskie oraz wielkopolskie. To tam wykonano dotychczas najwięcej szczepień. Najgorzej w tych statystykach wypa świętokrzyskie. Wśród miast wygrywają Warszawa, Kraków i Poznań. Preparat ochronny przeciwko COVID-19 przyjęło tam kolejno ponad 1,3 mln; 629 tys. i 556 tys. osób. Jeśli chodzi o Małopolskę to znajduje się ona na piątym miejscu z ponad 1,5 mln wykonanymi zastrzykami. W pełni zaszczepionych Małopolan jest 457 166 - co stanowi około 14 proc. populacji całego województwa.

W galerii przedstawiamy dane na temat szczepień w województwie małopolskim. Gdzie wykonano najwięcej, a gdzie najmniej zastrzyków? W skali całego kraju wśród zaszczepionych więcej jest kobiet - 10,6 mln. Jeśli chodzi o mężczyzn liczba ta wynosi - 8,19 mln. W Ministerialnych statystykach można także zauważyć, że o swoją odporność najliczniej zadbali seniorzy w wieku 61-70 lat (345 mln osób) oraz 76+ (3 mln). Wśród 18-30 latków szczepionkę na razie przyjęło tylko 1,3 mln osób. Należy jednak pamiętać, że dla tej grupy szczepienia rozpoczęły się najpóźniej. Zainteresowanie szczepieniami spada Tymczasem w ostatnim czasie Instytut Gallupa opublikował sondaż pokazujący, jaki odsetek ludzi w 2020 roku na całym świecie był chętnych, aby zaszczepić się przeciwko Covid-19. Dane pokazują, że gotowość do zaszczepienia zgłosiło 68 procent populacji. To poniżej progu 80-90 procent, który zdaniem ekspertów jest niezbędny do osiągnięcia odporności zbiorowej. W naszym kraju na pytanie "Gdyby szczepionka zapobiegająca koronawirusowi była teraz dostępna bezpłatnie, czy zgodziłbyś się na szczepienie?", 52 proc. osób odpowiedziało "NIE".

Podobne wnioski płyną z badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego z których wynika, że cały czas znaczna część Polaków mówi szczepieniom "nie". Zdecydowanie nie chce się szczepić 27 proc. respondentów, a "raczej nie" - 19 procent. Stanowcze "tak" szczepieniom mówi tylko 16 proc. badanych. Największy odsetek tych, którzy szczepić się nie chcą, jest wśród ludzi młodych - w wieku 18-34 lata. - Mam wrażenie, że świadomość ludzi w kontekście szczepień w ostatnim czasie się poprawiła. To było widać chociażby po kolejkach w trakcie majówkowej akcji szczepień. To co obserwujemy to również to, że na zastrzyk zapisuje się także coraz więcej młodych, którzy chcą mieć paszport covidowy, który będzie dla nich przepustką na wakacje. Musimy sobie uświadomić, że albo się zaszczepimy, albo narażamy się na nieprzewidywalną chorobę jaką jest covid, która może spowodować kalectwo, a w najgorszych przypadkach nawet śmierć - tłumaczy dr Stopyra.

Jak jednak przekonać nieprzekonanych, do których nie trafiają argumenty medycznych autorytetów? - Potrzebne są zdecydowane kroki. Myślę, że uczciwe byłoby wprowadzenie odpłatnego leczenia dla niezaszczepionych, którzy zachorują na covid. Szczepionka jest bezpłatna a pobyt na intensywnej terapii to koszt kilku tysięcy dziennie. Może to przekonałoby ich do tego, że warto dbać o swoje zdrowie, ale także o innych - komentuje lekarka. Loteria szczepionkowa Rząd w ostatnim czasie stawia jednak na coraz bardziej kreatywne rozwiązania, by zachęcić Polaków do szczepień przeciwko COVID-19. Najnowszym pomysłem jest loteria Narodowego Programu Szczepień. W jej finale będzie można wygrać 1 mln zł i samochody hybrydowe. Będzie też wiele mniejszych nagród. Loteria ma ruszyć 1 lipca.

Loteria szczepionkowa ma być organizowana wspólnie z Totalizatorem Sportowym. W grze będzie można wygrać nawet milion złotych. Jej szczegóły mają być przedstawione za dwa tygodnie. Na razie wiadomo, że każdy co dwutysięczny zaszczepiony dostanie 500 zł.

- Co tydzień będą losowane dwie nagrody po 50 tysięcy złotych, a także nagrody rzeczowe - hulajnogi elektryczne i vouchery. W każdym miesiącu będą też losowane dwie nagrody po 100 tysięcy złotych i dwa samochody hybrydowe. W finale na zwycięzców czekają dwie nagrody po milion złotych i samochody hybrydowe - tłumaczył Michał Dworczyk. W loterii udział będzie mogła wziąć udział każda osoba, która do tej pory się zaszczepiła lub zarejestrowała na szczepienie. Ponadto formuła loterii umożliwi dołączenie samorządów do tej rywalizacji. Te gminy, które będą miały największy odsetek zaszczepionych mieszkańców, dostaną milionowe nagrody. Każda, w której będzie najwięcej zaszczepionych, otrzyma milion złotych na dowolny cel. Z kolei ta, która będzie miała najwyższy wskaźnik zaszczepionych w skali całego kraju otrzyma dodatkowo 2 mln zł. - Będziemy chcieli dla 500 pierwszych gmin, które osiągną wskaźnik zaszczepienia mieszkańców co najmniej 75 procent, przeznaczyć po 100 tys. zł na gminę na wydanie na dowolny cel - zapowiedział Dworczyk. W galerii przedstawiamy dane na temat szczepień w województwie małopolskim. Gdzie wykonano najwięcej, a gdzie najmniej zastrzyków?