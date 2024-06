W Olkuszu powstaje 36 nowych mieszkań. Trwają prace przy budowie nowego bloku na Dworskiej. Zobacz wideo Paweł Mocny

Przy Dworskiej w Olkuszu powstaje nowy blok mieszkalny. Znajdzie się w nim 36 lokali oraz 18 garaży. Mieszkania będą miały do 62 metrów kwadratowych powierzchni. Do każdego z nich będzie przynależała komórka lokatorska. Obecni na miejscu przedstawiciele wykonawcy zdążyli już doprowadzić na miejsce wszystkie niezbędne przyłącza oraz wykonać znaczną część fundamentów. Przewidywany czas zakończenia przedsięwzięcia to wakacje przyszłego roku.