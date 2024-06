W powiecie wadowickim wystartował „Valvoline Rajd Małopolski”. Do rywalizacji staną najszybsi polscy kierowcy rajdowi

W czwartek 6 czerwca w powiecie wadowickim wystartował „Valvoline Rajd Małopolski”. Wchodzący w skład Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski oraz Mistrzostw Europy Centralnej rajd potrwa aż do soboty.

Do rywalizacji staną najszybsi polscy kierowcy rajdowi. Kibice i zawodnicy, którzy pojawią się na wydarzeniu będą mogli obejrzeć aż 14 wymagających odcinków specjalnych oraz zupełnie nową bazę rajdu, która zlokalizowana będzie w Wadowicach.

– Zależało nam, żeby w Wadowicach powstała baza samochodowego Valvoline Rajdu Małopolski. Nasza współpraca rozpoczęła się w minionym roku, kiedy to na wadowickim rynku wspólnie organizowaliśmy konferencję prasową otwierającą rajd. Już wtedy przekonywaliśmy organizatorów, żeby utworzyli nową bazę u nas. Bardzo się cieszę, że dali się przekonać. Po pierwsze dlatego, że jest to fantastyczna sportowa impreza, a zawody te z roku na rok się rozrastają. Trzymam kciuki, żeby ten rajd wkrótce dołączył do mistrzostw Europy, a z tego co wiem, są na to duże szanse. Po drugie organizacja takiego wydarzenia ściąga do nas na kilka dni zawodników i ich ekipy, a nawet rodziny. Ale co ważniejsze, to u nas będzie stacjonowała ekipa, która cały rajd organizuje. Łącznie to kilka tysięcy osób. Według danych organizatora ubiegłoroczny rajd wygenerował ponad 2,2 miliona złotych w gotówce dla lokalnej gospodarki. Jest więc to wydarzenie, które po prostu warto mieć u siebie – mówi burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński.