W punktach szczepień powszechnych brakuje szczepionek. RARS: winni producenci

Koronawirus. Utrzymuje się spadek zakażeń i zgonów. Rząd zapowiada system zachęt do szczepienia

O kolejnym 1000 zakażonych osobach w Polsce poinformowało we wtorek rano Ministerstwo Zdrowia. To ponad 700 zakażeń koronawirusem mniej niż w tym samym dniu w ubiegłym tygodniu. W Małopolsce zarażone mamy 64 osoby. Z powodu koronawirusa w całym kraju zmarło 151 osób. tymczasem minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiada system zachęt dla samorządów, by skutecznie docierać do tych obywateli, którzy mają utrudniony dostęp do szczepienia.