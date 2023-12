"W Radach Dzielnic powinni zasiadać nasi sąsiedzi, a nie przedstawiciele partii". Słaba frekwencja w wyborach do Rad Dzielnic w Krakowie

- Przyczyn niskiej frekwencji jest wiele. Są to te przyczyny prozaiczne jak grudniowy termin, czy zła pogoda, ale są też inne. Najważniejszą jest zmiana dokonana na poziomie ustawowym przez rząd PiS przed 2018 rokiem, a konkretnie zmiana ustawy o samorządzie gminnym, w której dano zapis o niedopuszczalności łączenia wyborów do jednostek pomocniczych z jakimikolwiek innymi wyborami. To oznacza, że nie można łączyć wyborów do sołectw, rad osiedli, czy w przypadku Krakowa, do rad dzielnic, z wyborami samorządowymi. Ostatnie łączone wybory miały miejsce w 2014 i wtedy frekwencja była rzędu 30 proc. - tłumaczy nam Dariusz Partyka, który został wybrany radnym w Dzielnicy IV Prądnik Biały.